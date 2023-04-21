Политолог заявила об атаке на премьера Великобритании

Политолог Еремина допустила атаку на Сунака из-за отставки вице-премьера Великобритании

Уход с поста вице-премьера Великобритании Доминика Рааба связан с кризисом в правительстве и внутри Консервативной партии Великобритании, считает профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала возможные последствия этой отставки для премьер-министра страны Риши Сунака.

«Один из вариантов событий — это то, что атака идет именно против самого Риши Сунака. Он был фигурой, которую, скорее, согласовали, чем та, которая была принята максимальным большинством. Просто при всех обстоятельствах, которые сейчас переживает Британия, это была более-менее согласованная фигура, на которую делали ставку с точки зрения финансовых и экономических процессов развития. Мы очень хорошо понимаем, что эта чехарда в правительстве наносит ущерб премьер-министру и бьет по имиджу Консервативной партии. Здесь вопрос не только про игры против самого Риши Сунака, но и про игры против самих консерваторов», — сказала политолог.

По словам Натальи Ереминой, сейчас каждый план, проект реформ или предложение вызывает яростные споры внутри правящей партии. Она уверена, что это говорит о нестабильности среди тори.

Здесь постепенно будут жертвовать фигурами, пока не придет время пожертвовать самой главной Наталья Еремина доктор политических наук

«Если в партии нет стабильности, понятно, что она не может поддерживать своих деятелей и в данном случае предпочтет отказаться от какого-то неудобного человека, чтобы продлить свое существование на этом пьедестале. Вероятно, так поступает и премьер-министр, которому проще отказаться от одного из представителей своего кабинета, чем пытаться кого-то обелить, потому что сам он тоже находится в ситуации неблагоприятной», — заключила она.

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подал в отставку после расследования и обвинений в его адрес в неподобающем поведении. Это случилось после того, когда как минимум 24 госслужащих подали на него жалобы.

Риши Сунак возглавил правительство в октябре 2022 года, после ухода Лиз Трасс с поста спустя полтора месяца после назначения. Трасс же стала главой кабинета министров после политического кризиса и отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Члены правительства начали массово уходить в отставку из-за скандала вокруг парламентария Криса Пинчера, который, несмотря на обвинения в домогательствах, получал государственные посты.