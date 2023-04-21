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09:19, 21 апреля 2023Спорт

Российский вратарь пропустил семь шайб в матче плей-офф НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский пропустил семь шайб в матче плей-офф НХЛ

Фото: Nick Turchiaro / USA TODAY Sports / Reuters

«Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 21 апреля, и завершилась со счетом 7:2 в пользу канадского клуба. Все семь шайб у «Тампы» пропустил российский вратарь Андрей Василевский.

Ворота «Торонто» защищал другой российский голкипер — Илья Самсонов. Он отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

Благодаря победе канадский клуб сравнял счет в серии — 1:1. Следующий матч противостояния состоится в ночь на воскресенье, 23 апреля.

Алексей Гусев
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