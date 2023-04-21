Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 21 апреля 2023Мир

Армия Судана потребовала полной капитуляции спецназа

Армия Судана отказались вести переговоры со спецназом, потребовав их полной капитуляции

Фото: Stringer / Reuters

Армия Судана отказалась вести переговоры с силами быстрого реагирования (спецназом), передает Euronews.

«Не будет никаких вооруженных сил вне военной системы», — заявили в суданской армии за несколько часов до истечения срока перемирия, потребовав полной капитуляции спецназа.

Ранее армия Судана объявила о расширении боевых операций против спецназа. Несмотря на эскалацию ситуации, урегулировать конфликт пытался официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Число пострадавших при падении авиабомбы в Белгороде возросло
Назван объем дотаций из бюджета для новых регионов России
В сети восхитились внешностью 60-летней Деми Мур в бикини
Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок
Российская пенсионерка с сыном похитили невестку и избивали за попытки сбежать
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве и попали на видео
СКР раскрыл совершенное в 1994 году убийство предпринимательницы и двух ее детей
Гузеева посетила популярный европейский город и назвала удивившую ее особенность
На Украине заявили о проникновении агентов ФСБ в структуру СБУ
Сексотерапевт подсказал способ мягко отказать партнеру в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.