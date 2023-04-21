В Кремле назвали возможное место новой работы экс-губернатора Усса

Пресс-секретарь Песков заявил, что экс-глава Красноярского края Усс может перейти в Совфед

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс может перейти в Совет Федерации. Верхнюю палату парламента в качестве возможного места новой работы Усса назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, именно это кадровое предложение мог сделать Уссу президент.

«Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — сообщил Песков.

Вечером 20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина. О том, что Усс уйдет в отставку в ближайшее время, ранее 20 апреля со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента, сообщал РБК.

Вечером 20 апреля глава государства предложил занять пост главы региона замминистра финансов Михаилу Котюкову.