Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 21 апреля 2023Мир

Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией

МИД КНР заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая и России

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Ни одно государство не может вмешиваться в отношения Пекина и Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Он прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен о якобы «несерьезном» отношении Пекина к конфликту на Украине. «Мы призываем США занять ответственную позицию и вместе с международным сообществом приложить усилия для политического урегулирования кризиса», — заявил дипломат.

Ван Вэньбинь предупредил, что текущая политика Вашингтона может привести к эскалации напряженности. Он отметил, что ни одно государство не вправе вмешиваться в двусторонние отношения России и Китая.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения плана Китая по установлению мира на Украине представляют большой интерес и демонстрируют искреннее желание Пекина помочь с разрешением украинского кризиса; частично его положения могут стать основой для будущего документа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Мужчина отправился в отпуск и разбогател
В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами
ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду
В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной
Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией
Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.