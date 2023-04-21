Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией

МИД КНР заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая и России

Ни одно государство не может вмешиваться в отношения Пекина и Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Он прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен о якобы «несерьезном» отношении Пекина к конфликту на Украине. «Мы призываем США занять ответственную позицию и вместе с международным сообществом приложить усилия для политического урегулирования кризиса», — заявил дипломат.

Ван Вэньбинь предупредил, что текущая политика Вашингтона может привести к эскалации напряженности. Он отметил, что ни одно государство не вправе вмешиваться в двусторонние отношения России и Китая.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения плана Китая по установлению мира на Украине представляют большой интерес и демонстрируют искреннее желание Пекина помочь с разрешением украинского кризиса; частично его положения могут стать основой для будущего документа.