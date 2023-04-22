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00:03, 23 апреля 2023Мир

Захарова отреагировала на просьбу Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз

Захарова оценила просьбу замглавы МИД Украины Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на просьбу замглавы МИД Украины Андрея Мельника увеличить военную помощь Киеву в десять раз.

В частности, она напомнила о содержании заявления Мельника, который также призвал партнеров Украины пересечь все «красные линии». «… и снять исподнее», — написала она, добавив к сообщению эмодзи с шортами.

Ранее Андрей Мельник заявил, что военную помощь Киеву необходимо увеличить десятикратно. Для этого он призвал украинских партнеров выделить на поставки оружия Киеву один процент ВВП. До этого замглавы украинского МИД заявлял, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, тогда как ему следовало бы перейти все «красные линии» по Украине.

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Марина Совина
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