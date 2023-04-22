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13:28, 22 апреля 2023Спорт

Главного редактора немецкого журнала уволили за фейковое интервью с Шумахером

Главреда немецкого журнала Die Aktuelle Хоффманн уволили за фейковое интервью с Шумахером

Фото: Olivier Polet / Reuters

Главного редактора немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн уволили за публикацию фейкового интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером. Об этом сообщается на сайте издательства Funke Mediengruppe.

«Funke приносит извинения семье Михаэля Шумахера. Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что семья гонщика подаст в суд на Die Aktuelle за публикацию интервью. В заголовке говорилось, что это первое интервью спортсмена после аварии. Внутри материала объяснялось, что цитаты были сгенерированы искусственным интеллектом.

29 декабря 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

Дарья Коршунова
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