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06:30, 22 апреля 2023Наука и техника

В США рассказали об огромных российских истребителях

The Drive: российские истребители семейства Flanker огромны

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские истребители семейства Су-27 (по кодификации НАТО — Flanker) огромны. Об этом рассказывает The Drive.

Американское издание обратило внимание на снимок военных самолетов, опубликованный Военно-воздушными силами Индонезии, на котором Су-27СК, Су-30МК2 и Су-30МК находятся рядом с меньшими по размерам западными летательными аппаратами, в частности, F-16, T-50I и EMB-314.

Единственный индонезийский самолет, который по своим размерам превосходит российские Flanker — военно-транспортный C-130.

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21 марта 2023

В декабре обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что российские истребители четвертого поколения Су-27 и их модификации в зоне специальной военной операции главным образом решают задачи противовоздушной обороны.

В октябре обозреватель журнала The National Interest Калеб Ларсон написал, что Су-27, появившийся почти 40 лет назад, до сих пор не перестает быть актуальным.

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Иван Потапов
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