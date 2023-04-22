Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
2:1
Завершен
Каролин Гарсия
Штутгарт
ЦСКА
3:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 3-й матч
Арсенал
0:1
Завершен
Рубин
Россия - Мелбет Первая лига|28-й тур
Зенит
83:71
Завершен
УНИКС
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Анже
1:2
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|32-й тур
Арсенал
3:3
Завершен
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|32-й тур
00:34, 22 апреля 2023Спорт

Стала известна дата следующего поединка Фьюри

ESPN: Фьюри планирует провести поединок против Чжилэя или Руиса‑младшего в июле 2023 года
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Стала известна дата следующего поединка британского боксера Тайсона Фьюри. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, летом 2023 года Фьюри планирует провести защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой должен пройти 15 или 22 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Соперником британца может стать китаец Чжан Чжилэй или американец Энди Руис‑младший.

Материалы по теме:
«Он великий боец» Альварес отстоял четыре пояса в бою с Головкиным. Как завершилось пятилетнее противостояние боксеров?
«Он великий боец»Альварес отстоял четыре пояса в бою с Головкиным. Как завершилось пятилетнее противостояние боксеров?
18 сентября 2022
«Сейчас он лучший в мире» Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
«Сейчас он лучший в мире»Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
21 августа 2022

«Чжан Чжилай уже заявил, что хочет драться с Фьюри в Китае. Мы бы хотели, чтобы это произошло однажды. Но тяжелый дивизион сейчас находится в подвешенном состоянии», — заявил менеджер китайца Терри Лейн.

29 апреля Фьюри должен был встретиться с украинским боксером Александром Усиком, переговоры шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя, поскольку спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе 34-летнего Фьюри 33 победы и одна ничья. На счету 39-летнего Чжилэя 25 побед, одна ничья и одно поражение. 33-летний Руис в карьере выиграл 35 боев и проиграл два поединка.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Немецкий министр заявил о приемлемости ударов по России. В Москве пообещали напомнить ему эти слова
В США призвали НАТО сменить тактику в отношении России
Укрепрайон ВСУ на «дороге жизни» под Артемовском сняли из космоса
Пушков оценил продефилировавших в туфлях канадских политиков
Шлеменко победил швейцарского бойца в поединке по правилам кикбоксинга
Стала известна дата следующего поединка Фьюри
В Молдавии допустили сокращение числа российских дипломатов
В США заявили об обходе антироссийских санкций
Стало известно о заморозке активов Артема Усса в Италии
Эксперт назвал пять простых упражнений для укрепления мышц и сжигания жира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.