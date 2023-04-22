Стала известна дата следующего поединка Фьюри

ESPN: Фьюри планирует провести поединок против Чжилэя или Руиса‑младшего в июле 2023 года

Стала известна дата следующего поединка британского боксера Тайсона Фьюри. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, летом 2023 года Фьюри планирует провести защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой должен пройти 15 или 22 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Соперником британца может стать китаец Чжан Чжилэй или американец Энди Руис‑младший.

«Чжан Чжилай уже заявил, что хочет драться с Фьюри в Китае. Мы бы хотели, чтобы это произошло однажды. Но тяжелый дивизион сейчас находится в подвешенном состоянии», — заявил менеджер китайца Терри Лейн.

29 апреля Фьюри должен был встретиться с украинским боксером Александром Усиком, переговоры шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя, поскольку спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе 34-летнего Фьюри 33 победы и одна ничья. На счету 39-летнего Чжилэя 25 побед, одна ничья и одно поражение. 33-летний Руис в карьере выиграл 35 боев и проиграл два поединка.