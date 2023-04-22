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17:02, 22 апреля 2023Спорт

Тренер рассказала о правильной технике выполнения упражнений с массажным роллом

Тренер Хозяинова рассказала о правильной технике выполнения упражнений с массажным роллом

Фото: Frau aus UA / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Юлия Хозяинова рассказала о правильной технике выполнения упражнений с массажным роллом. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Начать Хозяинова предложила с упражнений на квадрицепсы. Для этого нужно лечь на пол с опорой на предплечья, при этом ролл должен находиться под бедрами. «Медленно прокатывайте ролл вниз, пока он не окажется чуть выше колен. Затем прокатите его в противоположном направлении», — описала она процесс.

Следующее упражнение нацелено на мышцы спины. Оно выполняется лежа на спине, ролл находится под плечами, ноги согнуты, ступни стоят на полу, руки либо опущены по бокам, либо скрещены перед грудью, а туловище от плеч до колен составляет прямую линию. «Медленно начинайте перекатываться вверх-вниз. Движение осуществляется между нижней частью шеи и серединой спины, при этом задерживайтесь на напряженных участках», — рассказала Хозяинова.

Также эксперт посоветовала делать упражнения на икроножные мышцы. Исходное положение — сидя на полу, ноги вытянуты вперед, ролл расположен под икрами. Далее нужно поднять туловище, перенести вес на ролл, одну ногу положить сверху на другую. Затем необходимо медленно перемещаться вперед-назад по роллу.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Медведева назвала эффективный способ избавиться от целлюлита. По ее словам, в достижении этой цели поможет силовой тренинг. «Таким образом люди увеличивают мышечную массу и снижают процент жира», — отметила она.

Андрей Стрельцов
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