В России высказались об идее запретить Лайме Вайкуле въезд в страну

Депутат Драпеко поддержала идею запретить певице Лайме Вайкуле въезд в Россию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею запретить латвийской певице Лайме Вайкуле въезд в Россию. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что певицу Лайму Вайкуле попросили проверить по статье «реабилитация нацизма». Соответствующее обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина направили общественники «Зова народа». Кроме того, члены движения требуют рассмотреть возможность полного запрета певице на въезд на территорию России.

«Я совершенно поддерживаю то, что ее надо проверить по статье и запретить ей въезд в Россию. Еще нужно посмотреть — нет ли у нее имущества тут», — заявила Драпеко.

21 апреля появилась информация о том, что латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы. Звезда советской сцены заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом.

Известно, что в прошлом году Вайкуле осудила действия российских властей и перестала выступать с концертами в России. Также во время одного из своих музыкальных шоу она вышла на сцену с украинским флагом.

В августе 2022 года депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов призывал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию. Соответствующее обращение государственный деятель направил в Федеральную службу безопасности.

