Шлеменко победил швейцарского бойца в поединке по правилам кикбоксинга

Шлеменко победил Эномото на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» единогласным решением судей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил швейцарца Ясуби Эномото в поединке по правилам кикбоксинга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

3 декабря Шлеменко уступил единогласным решением судей соотечественнику Магомеду Исмаилов на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Спортсмены поспорили за специальный пояс RCC.

Шлеменко провел 77 боев в ММА, на его счету 61 победа, 15 поражений и одна ничья. В активе Эномото 34 поединка, он одержал 22 победы и потерпел 12 поражений. Спортсмены уже встречались в декабре 2014 года. Тогда швейцарец также проиграл Шлеменко единогласным решением судей.