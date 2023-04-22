Украинским спортсменам запретили выходить с флагом Кубке мира по бальным танцам в Молдавии

Украинским танцорам запретили выходить с флагом страны на Кубке мира по бальным танцам, который проходил в столице Молдавии Кишиневе. Об этом сообщает Newsmaker.

Организаторы объяснили спортсменам, что по регламенту Всемирной федерации спортивных танцев абсолютно все участники выходят на представление стран без флага, национальные символы присутствующих государств вывешены в зале. На церемонию награждения можно выходить с флагами.

Украинские танцоры отказались выходить на церемонию представления после предупреждения главного судьи чемпионата Хайнца Спакера.

«Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», — пояснил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта. Он подчеркнул, что в спорте все должны играть по одинаковым правилам.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

