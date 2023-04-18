Министр спорта России обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта

Министр спорта России Олег Матыцин осудил запрет украинцам соревноваться с россиянами

Министр спорта России Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам», — осудил он решение организации. Матыцин подчеркнул, что в спорте все должны играть по одинаковым правилам.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. По положениям приказа, нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в турнирах.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.