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20:30, 23 апреля 2023Спорт

Черышев забил впервые за полгода и помог «Венеции» разгромить «Терану»

Черышев забил впервые с октября 2022 года и помог «Венеции» разгромить «Терану» в серии B

Фото: Ivan Terron / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Венеция» разгромила «Терану» со счетом 4:1 в матче итальянской серии B, втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу команде помог одержать гол российского хавбека Дениса Черышева. Футболист отличился через минуту после выхода на замену. Этот забитый мяч стал для него первым за полгода. В прошлый раз полузащитник поразил ворота соперников 14 октября 2022 года во время встречи с «Фрозиноне».

30 января Черышев рассказал об отношении к нему в итальянском клубе. «Относятся ко мне безо всякой предвзятости. Бывают вопросы про Россию, но мне сложно ответить на них компетентно, ведь я практически всю жизнь прожил в Испании и бываю на родине только в отпуске», — заявил он.

О переходе Черышева в «Венецию» стало известно 31 августа прошлого года. Соглашение с клубом заключено по схеме «2 плюс 1». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».

Черышев провел 33 матча в составе сборной России. В активе 32-летнего полузащитника 12 голов.

Ксения Курашкина
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