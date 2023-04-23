В Южной Осетии оценили размер долга перед Россией за свет и газ

Кабисов: долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает миллиард рублей

Долг Южной Осетии перед Россией за электроэнергию и газ превышает один миллиард рублей. Об этом рассказал руководитель госпредприятия «Энергоресурс — Южная Осетия» Ацамаз Кабисов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что задолженность по свету достигла 607 миллионов рублей, по газу — более 445 миллионов. В связи с этим руководство республики планирует провести переговоры с Москвой по теме погашения задолженности.

В марте президент Южной Осетии Алан Гаглоев пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на празднование дня независимости. Он отметил, что в этом году в республике отмечают 15-летие со дня признания ее независимости Россией и пригласил Путина в качестве «самого почетного гостя».

В декабре 2022 года Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа. Средства предлагается зачислять на специальный счет поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. После поступления денег на счет долг считается погашенным.