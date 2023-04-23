Россия увидела пренебрежение международным правом в невыдаче виз журналистам

Миссия РФ при ООН увидела пренебрежение международным правом в невыдаче виз журналистам

США пренебрегают международным правом в своем решении не выдавать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление миссии РФ при ООН.

По словам российских дипломатов, такое решение показывает отношение Вашингтона к свободе слова и доступу к информации. «Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак воздержался от комментариев по поводу ситуации с визами.

Сам Лавров назвал глупостью отказ в американских визах. По словам министра, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации, и Россия им этого не забудет и не простит. Он добавил, что на Совете Безопасности ООН за российских журналистов будут работать представители МИД РФ, которые донесут правду до мирового сообщества.

