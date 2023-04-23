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18:13, 23 апреля 2023Мир

В ООН отреагировали на отказ в выдаче американских виз российским журналистам

В ООН воздержались от комментариев по теме невыдачи виз США российским журналистам

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В ООН воздержались от комментариев по поводу отказа в американских визах российскому пулу журналистов, который должен был сопровождать главу российского МИД в рабочей поездке в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет комментариев», — отреагировал на информацию об этом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Сам Лавров назвал глупостью отказ в американских визах. По словам министра, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации, и Россия им этого не забудет и не простит. Он добавил, что на Совете Безопасности ООН за российских журналистов будут работать представители МИД РФ, которые донесут правду до мирового сообщества.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала подобное отношение властей США к российским журналистам. По ее мнению, такое решение является манипулированием темой свободы слова.

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Варвара Кошечкина
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