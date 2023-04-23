Карякин оценил третью подряд ничью Непомнящего в матче за титул чемпиона мира

Сергей Карякин назвал десятую партию Непомнящего и Лижэня игрой чемпионского уровня

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил третью подряд ничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Слова Карякина приводит RT.

«Ян Непомнящий удивил в дебюте, на что Дин Лижэнь оперативно отреагировал и получил лишнюю пешку. Но шансов на победу у китайского гроссмейстера было недостаточно, и поэтому получилась ничья», — заявил Карякин. Он назвал эту встречу партией чемпионского уровня и отметил, что она сильно отличается от предыдущих, потому что в ней не было серьезных ошибок.

Ранее 23 апреля Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону. Партия завершилась на 45-м ходу. После нее россиянин повел в счете — 5,5:4,5.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.