Непомнящий сыграл вничью в десятой партии матча за титул чемпиона мира

Шахматист Непомнящий сыграл вничью в десятой партии матча за титул чемпиона мира с Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в десятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дином Лижэнем. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Партия завершилась на 45-м ходу. После десятой партии россиянин повел в счете — 5,5:4,5.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 24 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.