Оператор раскрыл детали о выборе маршрута Путина в зоне СВО

Оператор Путина заявил, что президент самостоятельно выбирал маршрут в зоне СВО

Президент России Владимир Путин самостоятельно выбирал маршрут во время поездки в зону проведения специальной операции на Украине. Об этом рассказал оператор, сопровождавший главу государства, в интервью журналисту Павлу Зарубину для проекта «Москва. Кремль. Путин».

«Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее. Удивила вот это легкость, с которой происходят эти изменения. То есть он проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел», — сообщил он.

Ранее оператор рассказал, что визит главы государства стал неожиданностью для генералов в СВО. По его словам, генералам сообщали, что приедет высокопоставленный чиновник, но они не предполагали, что встретятся с президентом.