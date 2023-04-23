Тренер назвала способ убрать «ушки» на бедрах

Тренер Шляхтина назвала ошибкой упражнения только на зону бедер, чтобы убрать «ушки»

Фитнес-тренер Марина Шляхтина назвала способ убрать «ушки» на бедрах. Ее слова приводит «Газета.RU».

Шляхтина посчитала ошибочным выполнять физические упражнения только на проблемную зону. Она посоветовала сделать больший акцент на проработку мышц ног, а также переднюю, заднюю, внутреннюю и внешнюю части бедра. Кроме того, эксперт назвала важным упражнения на мышцы спины, которые также могут оказывать влияние на появление отложений.

Шляхтина также заявила, что стресс может повлиять на образование отложений. Она назвала необходимым следить за сном и состоянием нервной системы. «Помните, что все работает только в комплексе», — подытожила тренер.

16 апреля тренер Дэвид Винер назвал ошибки при прокачке ягодичных мышц. Специалист рассказал, что мало выполнять только приседания. Для достижения наилучшего результата он посоветовал добавить к классическим приседам прыжки. Не помогут добиться упругих ягодиц и выпады вперед.