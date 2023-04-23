Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 23 апреля 2023Мир

В России прокомментировали отказ в выдаче виз журналистам для работы на СБ ООН

Депутат Журова раскритиковала отказ в выдаче виз США сопровождающим Лаврова журналистам

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала отказ в выдаче американских виз российским журналистам для работы на Совете Безопасности (СБ) ООН. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскритиковала действия США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал глупостью отказ в американских визах российскому пулу журналистов, который должен был сопровождать его в рабочей поездке в Нью-Йорк. По словам министра, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации, и Россия им этого не забудет и не простит.

Он добавил, что на Совете Безопасности ООН за российских журналистов будут работать представители МИД РФ, которые донесут правду до мирового сообщества.

Они, к сожалению, еще хуже вещи делали, чем блокировка работы наших журналистов

Светлана Журова депутат Госдумы

«Американцы уже не обращают внимания на нарушение неприкосновенностей. Все-таки журналистам, работающим при таких организациях, всегда выдавали визы. В данном случае США не хотят видеть отличное мнение от того, что они хотят, чтобы было написано, поэтому и не выдали нашим журналистам визы», — убеждена Журова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала подобное отношение властей США к российским журналистам. По ее мнению, такое решение является манипулированием темой свободы слова.

Заседание СБ ООН состоится 25 апреля по теме ближневосточного урегулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение вступить в ЧВК «Вагнер»
Терапевт предупредил об опасности низкого давления
Человечество предупредили об опасности искусственного интеллекта
Журналист Bild сообщил об отступлении ВСУ с позиций из центра Артемовска
Россия увидела пренебрежение международным правом в невыдаче виз журналистам
ЦСКА победил «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ
Беременная экс-солистка t.A.t.u раскрыла свои правила воспитания детей
Игрок клуба РПЛ предложил открыть сбор «на консультацию к окулистам» для судей
Анонсирована двузначная дивидендная доходность многих российских компаний
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.