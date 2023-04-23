Журналист Bild сообщил об отступлении ВСУ с позиций из центра Артемовска

Bild: ВСУ покинули последние удерживаемые позиции в центре Артемовска и отступили на запад

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают последние удерживаемые позиции в центре Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

По данным Репке, российские войска продвигаются к западу от железнодорожных путей, куда отступают бойцы ВСУ.

Ранее Минобороны России заявило, что штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска, а днем ранее в районе города были уничтожены до 310 бойцов противника, а также четыре боевые бронемашины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что от Артемовска зависит оборона всей Украины. «После взятия Бахмута открываются направления и в Центральную Украину, и на север, и на юг. Это опорная точка, они были уверены, что они ее удержат», — подчеркнул сенатор.

