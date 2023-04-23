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16:08, 23 апреля 2023Россия

В России оценили возможность выхода из зерновой сделки

Депутат Делягин заявил, что не видит желания России выйти из зерновой сделки

Фото: Olimpiu Gheorghiu / Reuters

На данный момент нет никаких признаков демонстрации Россией желания выйти из зерновой сделки, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценил вероятность прекращения сделки.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров не так давно заявил, что зерновая сделка нам совершенно не выгодна в ее нынешнем виде, тем не менее пока мы ее будем реализовывать дальше. Конечно, если изменится баланс сил, то тогда сделка может быть расторгнута с нашей стороны», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Но сейчас я не вижу никаких признаков демонстрации Россией желания выйти из этой сделки, даже при том, что Запад полностью игнорируют свою часть обязательств

Михаил Делягиндепутат Госдумы
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Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на идею стран «Большой семерки» (G7) о тотальном запрете экспорта товаров в Россию. Политик заявил, что идея G7 подразумевает и встречное прекращение импорта товаров. В том числе, указал Медведев, для Запада закончится и зерновая сделка.

20 апреля стало известно, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Как выяснил Bloomberg, идею ввести вместо списка запрещенных товаров перечень разрешенных позиций обсудят перед саммитом G7, который пройдет в мае в Японии.

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Варвара Кошечкина
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