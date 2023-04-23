В России оценили возможность выхода из зерновой сделки

Депутат Делягин заявил, что не видит желания России выйти из зерновой сделки

На данный момент нет никаких признаков демонстрации Россией желания выйти из зерновой сделки, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценил вероятность прекращения сделки.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров не так давно заявил, что зерновая сделка нам совершенно не выгодна в ее нынешнем виде, тем не менее пока мы ее будем реализовывать дальше. Конечно, если изменится баланс сил, то тогда сделка может быть расторгнута с нашей стороны», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Но сейчас я не вижу никаких признаков демонстрации Россией желания выйти из этой сделки, даже при том, что Запад полностью игнорируют свою часть обязательств Михаил Делягин депутат Госдумы

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на идею стран «Большой семерки» (G7) о тотальном запрете экспорта товаров в Россию. Политик заявил, что идея G7 подразумевает и встречное прекращение импорта товаров. В том числе, указал Медведев, для Запада закончится и зерновая сделка.

20 апреля стало известно, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Как выяснил Bloomberg, идею ввести вместо списка запрещенных товаров перечень разрешенных позиций обсудят перед саммитом G7, который пройдет в мае в Японии.

