Пентагон назвал цель передачи Германии танков Abrams

Пентагон сообщил, что на переданных Германии танках Abrams будут обучать военных ВСУ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал цель передачи США Германии танков Abrams, отметив, что они будут использоваться исключительно для обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в последствии их не станут отправлять Киеву в качестве военной помощи, сообщает РИА Новости.

«Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину», — заявил он.

Представитель Минобороны США уточнил, что переоборудованная техника создается с учетом специфики для ВСУ, которые будут использовать ее для ведения военных действий. Такие танки США передадут Киеву не из резервов своих сухопутных сил, а из других источников, добавил Райдер.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что поставки танков Abrams не способны переломить ход боев на Украине.