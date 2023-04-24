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23:37, 24 апреля 2023Мир

Пентагон назвал цель передачи Германии танков Abrams

Пентагон сообщил, что на переданных Германии танках Abrams будут обучать военных ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал цель передачи США Германии танков Abrams, отметив, что они будут использоваться исключительно для обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в последствии их не станут отправлять Киеву в качестве военной помощи, сообщает РИА Новости.

«Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину», — заявил он.

Представитель Минобороны США уточнил, что переоборудованная техника создается с учетом специфики для ВСУ, которые будут использовать ее для ведения военных действий. Такие танки США передадут Киеву не из резервов своих сухопутных сил, а из других источников, добавил Райдер.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что поставки танков Abrams не способны переломить ход боев на Украине.

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Марина Совина
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