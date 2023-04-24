Mash опубликовал кадры со вторым упавшим в Подмосковье беспилотником

В сети появились кадры со вторым упавшим в Подмосковье беспилотником. Фото опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден небольшой белый квадрокоптер, который висит на столбе недалеко от дачных участков. Как пишут авторы поста, дрон подобрали и подвесили двое неустановленных мужчин. Позже беспилотник нашел сторож СНТ «Таганский Восточный».

О том, что в двух километрах от места падения украинского дрона-камикадзе в поселке имени Воровского Богородского городского округа нашли еще один беспилотник, стало известно вечером 24 апреля. Предварительно, квадрокоптер мог выполнять функции корректировщика.

За несколько часов до этого сообщалось, что недалеко от подмосковного Ногинска рухнул начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе. По данным Mash, беспилотник упал еще накануне, зацепившись за деревья. Обломки заметили местные жители, которые и вызвали к месту специалистов. По информации канала, летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborn. Также сообщалось, что он мог переносить 17 килограммов взрывчатки. Однако в экстренных службах заявили, что на беспилотнике не было боеприпасов.