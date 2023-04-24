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13:49, 24 апреля 2023Спорт

Тренер Непомнящего рассказал о краже во время матча за звание чемпиона мира

Тренер Непомнящего рассказал, что у их команды украли толстовку во время матча с Лижэнем

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сергей Кишнев, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал о краже у команды во время матча за звание чемпиона мира по шахматам. Его слова приводит «Чемпионат».

«У нас здесь украли худи с символикой Nepoteam — наш сотрудник отошел, а один человек спокойно подошел, снял худи с плечиков и ушел», — заявил Кишнев. Он рассказал, что нарушителя нашли, и оказалось, что толстовку украл гражданин Нидерландов, работающий на чемпионате. Тренер отметил, что сотрудника уволили и заставили платить компенсацию.

В матче за мировую шахматную корону, который проходит в Астане, Непомнящий играет с китайцем Дином Лижэнем. После десяти партий россиянин ведет в счете — 5,5:4,5.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Дарья Коршунова
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