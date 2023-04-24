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09:16, 24 апреля 2023Россия

Три человека погибли во сне при пожаре в подъезде российской пятиэтажки

Портал Weekend: в Твери три человека погибли во сне во время пожара в подъезде пятиэтажки

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери три человека погибли во сне во время пожара в жилом многоквартирном доме, сообщает городской информационный портал «Weekend» во «ВКонтакте».

Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание в подъезде пятиэтажки. Охватив лестничную площадку, огонь перекинулся на входную дверь одной из квартир. Находившиеся в ней люди не смогли покинуть помещение через окна. Скорее всего, они надышались угарным газом во сне, пишет портал.

Региональный главк Следственного комитета России подтвердил обнаружение тел трех человек на месте пожара. На месте работают криминалисты. Для установления точных причин произошедшего будут назначены ряд экспертиз.

Ранее в Иркутской области четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли при пожаре в садовом товариществе. СК России завел уголовное дело для установления всех деталей трагедии.

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Алан Босиков
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