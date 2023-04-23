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13:24, 23 апреля 2023Силовые структуры

СК завел уголовное дело из-за гибели четырех человек в пожаре

В Иркутской области следователи завели уголовное дело о гибели в пожаре четырех человек

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom

В Иркутской области следователи завели дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») из-за гибели четырех человек в пожаре. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло утром 23 апреля в СНТ «Коммунальник» в городе Усть-Илимск. Четыре человека, среди которых семилетняя девочка, сгорели в частном доме. На месте происшествия работают следователи, дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

23 января сообщалось, что в Бурятии 31-летнего местного жителя приговорили к 13 годам и 6 месяцам колонии особого режима за попытку сжечь бывшую сожительницу с четырьмя детьми.

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Владимир Седов
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