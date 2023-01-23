Россиянину дали 13 лет за попытку сжечь бывшую возлюбленную с четырьмя детьми

В Бурятии мужчину осудили на 13 лет за попытку сжечь бывшую возлюбленную с четырьмя детьми

В Бурятии 31-летнего местного жителя приговорили к 13 годам и 6 месяцам колонии особого режима за попытку сжечь бывшую сожительницу с четырьмя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Также с него взыскали почти 800 тысяч рублей в качестве компенсации имущественного вреда из-за того, что дом потерпевшей сгорел во время пожара.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 31 декабря 2021 года в селе Хасутра. Мужчина узнал, что его бывшая сожительница якобы встречается с другим, и решил отомстить. Он пробрался во двор ее дома с канистрой бензина, облил крыльцо и поджег его, после чего направился к дому, где проживал его соперник со своей семьей, и поджег деревянную стену дома. Затем он скрылся с места преступления.

Женщину спас от смерти сосед: он заметил пожар и помог матери и ее детям выбраться из огня. В результате пострадавшая и один ребенок получили ожоги, а их жилье сгорело. Во втором доме вовремя увидели огонь и сами успели его потушить.

Поджигателя задержали на животноводческой стоянке недалеко от села. В отношении его возбудили дело по статьям 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»), 105 («Покушение на убийство двух или более лиц, малолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.