Dior обвинили в расизме из-за рекламы с азиатской моделью

Бренд Dior обвинили в дискриминации из-за рекламы с расистским жестом азиатской модели

Французский люксовый бренд Dior обвинили в дискриминации из-за выпущенной в социальной сети Twitter фотографии азиатской модели. Об этом сообщает издание Global Times.

По информации издания, на опубликованном снимке крупным планом был запечатлен глаз манекенщицы, который она оттянула двумя пальцами. Известно, что упомянутое действие рассматривается как один из характерных расистских жестов против азиатов. По этой причине кадр подвергся критике в сети со стороны китайских и зарубежных пользователей.

Согласно материалу, после появления многочисленных негативных комментариев под размещенным постом в официальном аккаунте Dior в Twitter фото было удалено. При этом никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации компания не давала.

В марте в Берлине разрешили женщинам купаться топлес в общественных бассейнах. Утверждается, что поводом для принятия данного решения стал инцидент, произошедший в декабре 2022 года. Тогда сотрудники бассейна Berlin-Kaulsdorf попросили 33-летнюю женщину прикрыть грудь. Она, в свою очередь, отказалась, после чего работники были вынуждены ее выпроводить. После этого пострадавшая обратилась с жалобой в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательству.