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14:55, 24 апреля 2023Россия

Россиянка умерла у могилы Кобзона

MK.RU: пенсионерка умерла у могилы Кобзона во время посещения Востряковского кладбища

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пенсионерка умерла у могилы эстрадного певца Иосифа Кобзона во время посещения Востряковского кладбища, расположенного на юго-западе Москвы, пишет MK.RU.

По информации издания, 83-летняя россиянка в сопровождении внучки пришла проведать умерших мужа и родителей. Их места захоронения соседствуют с могилой Кобзона. Пожилой женщине внезапно стало плохо, ее родственница побежала в кладбищенскую сторожку за водой. Когда девочка вернулась, то пенсионерка уже лежала на земле, а вокруг нее суетились другие посетители.

Работники кладбища попытались реанимировать женщину, сделав ей массаж сердца, однако она скончалась до приезда бригады медиков.

В ноябре 2022 года сообщалось, что тело 60-летнего бизнесмена нашли на могиле его супруги на Бусиновском кладбище в Москве. У мужчины до этого были проблемы с сердцем.

Еще раньше на кладбище в Екатеринбурге обнаружили избитое и обожженное тело 46-летнего мужчины.

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Анна Щербакова
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