На кладбище нашли избитое и обожженное тело россиянина

В Екатеринбурге на кладбище обнаружено обожженное тело мужчины, задержан подозреваемый

В Екатеринбурге на Никольском кладбище обнаружили избитое и обожженное тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщает E1.ru.

Погибшего нашли днем 18 сентября. У него имелись травмы головы, тела, рук и ног, а также следы ожогов. По горячим следам правоохранители установили предполагаемого убийцу. Его задержали 21 сентября у знакомого в частном доме.

В убийстве подозревается ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и умышленное уничтожение чужого имущества 39-летний мужчина. У него нет постоянного места жительства, на протяжении последних лет он бродяжничал.

На допросе задержанный дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.