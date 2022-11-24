Тело бизнесмена нашли на могиле его жены на кладбище в Москве

Бизнесмен из Москвы умер на могиле жены

Тело 60-летнего бизнесмена нашли на могиле его жены на Бусиновском кладбище в Москве. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, мертвого предпринимателя обнаружил охранник кладбища во время планового обхода вечером 23 ноября. Россиянин попытался оказать мужчине первую помощь, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Бизнесмен оказался уроженцем Армении, пишет портал. По словам родственников у него были проблемы с сердцем. Жена мужчины умерла от коронавируса в мае 2020 года. С тех пор он практически каждый день приходил на могилу супруги с цветами.

Ранее на кладбище в Екатеринбурге обнаружили избитое и обожженное тело 46-летнего мужчины. По подозрению в убийстве был задержан 39-летний мужчина без определенного места жительства.