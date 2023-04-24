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18:08, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Лавров обратился с просьбой к западным журналистам

Лавров: визы США для журналистов из России были готовы после взлета самолета делегации
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Посольство США в Москве сообщило о готовности виз для российских журналистов только после того, как самолет делегации РФ взлетел, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. В этой связи он обратился с просьбой к представителям западных СМИ, передает ТАСС.

«Хочу обратиться ко всем журналистам, которые сейчас освещают заседание. Ваших коллег из российских средств массовой информации сюда не пустили, посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолет взлетел», — рассказал Лавров.

Глава МИД попросил западных журналистов, присутствующих на заседании, компенсировать отсутствие российских коллег и сделать репортажи такими, чтобы всемирная аудитория получила «подлинную многосторонность суждений и оценок».

Ранее 24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объясняя невыдачу виз журналистам из России, назвал российские государственные СМИ органами пропаганды. Он также заявил, что «считает важным отстаивать независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу».

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Евгения Наумова
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