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17:25, 24 апреля 2023Мир

США объяснили невыдачу виз российским журналистам при визите Лаврова в Нью-Йорк

Кирби объяснил невыдачу виз журналистам пропагандой со стороны государственных СМИ России

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил, почему российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, не выдали американские визы. Об этом он рассказал в интервью CNN, цитату приводит портал UrduPoint.

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — сказал Кирби.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков осудил США за невыдачу виз пулу отечественных журналистов. Дипломат назвал это подтверждением того, «что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать».

24 апреля Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в этот, а также на следующий день пройдут заседания Совбеза ООН. Известно, что российский министр будет председательствовать на заседаниях.

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Варвара Кошечкина
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