США объяснили невыдачу виз российским журналистам при визите Лаврова в Нью-Йорк

Кирби объяснил невыдачу виз журналистам пропагандой со стороны государственных СМИ России

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил, почему российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, не выдали американские визы. Об этом он рассказал в интервью CNN, цитату приводит портал UrduPoint.

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — сказал Кирби.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков осудил США за невыдачу виз пулу отечественных журналистов. Дипломат назвал это подтверждением того, «что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать».

24 апреля Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в этот, а также на следующий день пройдут заседания Совбеза ООН. Известно, что российский министр будет председательствовать на заседаниях.