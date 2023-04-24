США объяснили невыдачу виз российским журналистам при визите Лаврова в Нью-Йорк
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил, почему российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, не выдали американские визы. Об этом он рассказал в интервью CNN, цитату приводит портал UrduPoint.
«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — сказал Кирби.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков осудил США за невыдачу виз пулу отечественных журналистов. Дипломат назвал это подтверждением того, «что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать».
24 апреля Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в этот, а также на следующий день пройдут заседания Совбеза ООН. Известно, что российский министр будет председательствовать на заседаниях.