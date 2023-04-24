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03:46, 24 апреля 2023Культура

Звезда «Папиных дочек» передаст в зону СВО автомобиль с гуманитарным грузом

«Ленком» отправит в зону СВО переданный артистом Леоновым автомобиль с гуманитарным грузом
Андрей Леонов

Андрей Леонов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда сериала «Папины дочки», народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне специальной военной операции (СВО) автомобиль с гуманитарным грузом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ленкома Марка Захарова».

Автомобиль с необходимыми военным вещами и амуницией отправится в зону СВО в понедельник, 24 апреля.

Ранее российский кинорежиссер Вера Соколова предложила актеру Даниле Козловскому поехать в Донбасс. До этого с аналогичным предложением выступил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

До этого Данила Козловский пожаловался на распространение ложной информации о себе. В своем Telegram-канале он ответил на обвинения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Козловский подчеркнул, что продолжает жить и работать в России.

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Марина Совина
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