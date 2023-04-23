Актеру Даниле Козловскому предложили поехать в Донбасс

Режиссер Соколова предложила актеру Даниле Козловскому поехать в Донбасс

Российский кинорежиссер Вера Соколова вернулась из Донецкой народной республики (ДНР) и рассказала «МК», как в Донбассе относятся к актеру Даниле Козловскому.

По ее словам, жители Луганской и Донецкой народных республик активно обсуждают новости, связанные с Козловским, и ждут его приезда, чтобы показать, как на самом деле у них обстоят дела. Соколова уверена, что актер пересмотрел бы свое отношение к происходящему после посещения «Аллеи ангелов» (мемориал в память о детях, погибших в ходе обстрелов Донбасса украинцами). По мнению режиссера, Козловский мог бы провести в республике мастер-класс для творческих коллективов.

Ранее актер пожаловался на распространение ложной информации о себе. В своем Telegram-канале он ответил на обвинения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Козловский подчеркнул, что продолжает жить и работать в России.