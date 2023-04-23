Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:55, 23 апреля 2023Культура

Актеру Даниле Козловскому предложили поехать в Донбасс

Режиссер Соколова предложила актеру Даниле Козловскому поехать в Донбасс

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский кинорежиссер Вера Соколова вернулась из Донецкой народной республики (ДНР) и рассказала «МК», как в Донбассе относятся к актеру Даниле Козловскому.

По ее словам, жители Луганской и Донецкой народных республик активно обсуждают новости, связанные с Козловским, и ждут его приезда, чтобы показать, как на самом деле у них обстоят дела. Соколова уверена, что актер пересмотрел бы свое отношение к происходящему после посещения «Аллеи ангелов» (мемориал в память о детях, погибших в ходе обстрелов Донбасса украинцами). По мнению режиссера, Козловский мог бы провести в республике мастер-класс для творческих коллективов.

Ранее актер пожаловался на распространение ложной информации о себе. В своем Telegram-канале он ответил на обвинения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Козловский подчеркнул, что продолжает жить и работать в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение вступить в ЧВК «Вагнер»
Терапевт предупредил об опасности низкого давления
Человечество предупредили об опасности искусственного интеллекта
Журналист Bild сообщил об отступлении ВСУ с позиций из центра Артемовска
Россия увидела пренебрежение международным правом в невыдаче виз журналистам
ЦСКА победил «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ
Беременная экс-солистка t.A.t.u раскрыла свои правила воспитания детей
Игрок клуба РПЛ предложил открыть сбор «на консультацию к окулистам» для судей
Анонсирована двузначная дивидендная доходность многих российских компаний
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.