Стали известны детали возможного ухода Месси из ПСЖ

The Mirror: форвард Лионель Месси покинет ПСЖ по истечении контракта летом 2023 года

Аргентинский форвард Лионель Месси покинет «Пари Сен-Жермен» по истечении контракта летом 2023 года. Детали стали известны The Mirror.

По информации источника, руководство французского клуба не намерено предлагать футболисту продление контракта и сделает акцент на подписании соглашений с молодыми игроками. Отмечается, что будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», которая желает вернуть спортсмена.

19 апреля Diario Sport сообщил, что ради подписания Месси каталонскому клубу придется сократить зарплатный фонд и продать нескольких игроков. Чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей, форварда могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.