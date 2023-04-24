В приграничном российском регионе построят новые оборонительные сооружения

Брянская область выделит еще 0,5 млрд рублей на строительство оборонительных сооружений

Власти Брянской области выделяют еще 0,5 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений, распоряжение, подписанное губернатором приграничного российского региона Александром Богомазом, опубликовано на портале правовой информации.

В марте Богомаз сообщал, что в Брянской области построят еще 17 новых блокпостов на приграничных с Украиной территориях.