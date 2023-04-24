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12:38, 24 апреля 2023Россия

В приграничном российском регионе построят новые оборонительные сооружения

Брянская область выделит еще 0,5 млрд рублей на строительство оборонительных сооружений

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти Брянской области выделяют еще 0,5 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений, распоряжение, подписанное губернатором приграничного российского региона Александром Богомазом, опубликовано на портале правовой информации.

В марте Богомаз сообщал, что в Брянской области построят еще 17 новых блокпостов на приграничных с Украиной территориях.

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Евгения Куликова
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