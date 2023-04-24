В Италии заявили о подталкивании Украины к перемирию с Россией

Автор Il Messaggero Мангани: Запад начал подталкивать Украину к перемирию с Россией

Западные партнеры Украины все чаще задумываются о прекращении огня или длительном перемирии с Россией в ожидании мирного договора. С таким мнением выступила обозреватель газеты Il Messaggero Кристиана Мангани.

По словам автора, Киев вынужденно откажется от планов по восстановлению своих территорий до границ 2014 года. Однако прекращение боевых действий предотвратило бы потери сторон, смягчило экономический, энергетический и продовольственные кризисы, а также уменьшило угрозу ядерной эскалации между Россией и НАТО. Поэтому Мангани заявила, что Запад начал подталкивать Украину к перемирию с Россией.

«В теории обе стороны могли бы еще одержать решающую победу. Но гораздо более вероятно, что в отсутствие соглашения кровопролитный, дорогостоящий вялотекущий конфликт растянется на годы», — спрогнозировала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил заинтересованность в мире на Украине. По его словам, Россия стремится к скорейшему завершению конфликта.