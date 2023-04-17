В Москве выразили заинтересованность в мире на Украине

Лавров заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине

Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и восстановлении мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауру Виэйрой, пишет ТАСС.

Он также рассказал, что с бразильским коллегой они обсудили контекст, который «необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств».

Ранее Лавров назвал условия мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, для этого западным странам нужно учесть интересы России, а также право жителей Донбасса и соседних территорий «жить так, как жили их предки».

Глава российского МИД начал латиноамериканское турне 17 апреля. Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

