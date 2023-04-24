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15:49, 24 апреля 2023Спорт

Глава Олимпийского комитета Польши порассуждал о возможном бойкоте Игр-2024

Глава Олимпийского комитета Польши заявил, что бойкот Игр-2024 обрадует россиян

Фото: ebico / Shutterstock / Fotodom

Глава Олимпийского комитета Польши Радослав Песевич порассуждал о возможном бойкоте летних Игр-2024 в Париже. Об этом сообщает RMF.

«Не могу представить, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, воплощать свои мечты в реальность, доставлять нам радость, поэтому такие решения нужно принимать с умом», — заявил Песевич, добавив, что возможный бойкот поляками соревнований обрадует россиян.

31 марта правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами. Ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе членов сборных России и Белоруссии, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Алексей Гусев
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