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16:39, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Давший Собчак интервью блогер рассказал о впечатлениях от нее

Блогер Николай Соболев заявил, что у него осталось хорошее впечатление о Ксении Собчак

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ранее давший интервью телеведущей Ксении Собчак, описал впечатления от общения с ней, а также рассказал, чем отличается ее поведение на экране и в жизни. На эту тему он высказался в беседе с проектом Metametrica, запись их беседы опубликована на YouTube.

Соболев заявил, что они с Собчак хорошо пообщались до и после съемок интервью. По его словам, журналистка оставила положительное впечатление о себе.

«Безусловно, она не высказывает все, что она думает, на экране. Безусловно, ее позиция отличается от того, что она транслирует в личном разговоре, причем достаточно сильно отличается, надо сказать», — добавил блогер. Кроме того, он назвал Собчак трудоголиком и «зажигалкой».

Интервью Собчак с Соболевым было опубликовано на ее YouTube-канале 6 марта. Собеседники обсудили личную жизнь блогера, его карьеру, а также политические и другие вопросы. Так, Соболев в интервью раскрыл свой доход и признался, что в месяц зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей. Он также заявил о недовольстве вопросами на интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которое вышло в 2017 году.

В тот же день Соболев рассказал, что Собчак забыла у него шпаргалки от редакторов, и показал их на фото. По словам блогера, его рассмешило составленное редакторами досье на него.

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Маргарита Щигарева
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