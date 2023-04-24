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22:27, 24 апреля 2023Мир

Американский конгрессмен призвал США прекратить помогать Украине

Конгрессмен Госар призвал США прекратить помощь Украине и проверить отправленную ранее
Пол Госар

Пол Госар. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгрессмен Пол Госар заявил, что США следует прекратить помощь Украине и проверить отправленные ранее поставки. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент США Джо Байден и конгресс уже потратили около 200 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, спонсируя прокси-войну на Украине. Мы не должны отправлять ни цента и должны провести аудит уже отправленных средств», — призвал он.

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При этом в офисе американского конгрессмена заявили, что на данный момент администрация США не предоставила конгрессу копии документов, связанных с передачей помощи Украине.

Ранее конгрессмены предъявили Байдену требование по Украине. 19 конгрессменов от Республиканской партии США призвали главу государства прекратить помогать Украине. По их мнению, поддержка Киева на фоне усиления санкционного давления на Москву «грозит дальнейшей эскалацией конфликта».

США указом Байдена отправили Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в поставку «войдут боеприпасы для поставленных реактивных систем залпового огня HIMARS (...) и артиллерийские снаряды».

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Марина Совина
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