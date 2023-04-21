Американские конгрессмены предъявили Байдену требование по Украине

The Hill: конгрессмены США предъявили президенту США Байдену требование по Украине

19 конгрессменов от Республиканской партии США в открытом письме обратились к американскому президенту Джо Байдену с требованием прекратить «безудержную помощь» Украине. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта», — говорится в заявлении парламентариев.

Конгрессмены также подчеркнули, что поддержка Украины вкупе с усилением санкционного давления на Москву «угрожает дальнейшей эскалацией конфликта», а также увеличивает риски прямого военного столкновения США и России.

Ранее США указом Байдена выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в пакет «войдут боеприпасы для поставленных реактивных систем залпового огня HIMARS (...) и артиллерийские снаряды».

