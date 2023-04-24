Песков раскрыл причины выбора его сыном службы в ЧВК «Вагнер»

Песков о службе сына в ЧВК «Вагнер»: добровольцы разных подразделений делают свое дело

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл причины, по которым его сын выбрал службу в ЧВК «Вагнер», а не в Вооруженных силах Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что его сын сам сделал свой выбор, поскольку является взрослым человеком. Он добавил, что в ходе специальной военной операции (СВО) задействованы различные подразделения, в том числе добровольческие отряды, которые затем вступили в состав ВС РФ, и многие другие батальоны.

«И разные добровольцы поступают в разные подразделения, но все делают одно дело, они все вместе делают героическое дело. Своим сыном я горжусь», — подчеркнул Песков.

Ранее о том, что Николай Песков прошел службу в ЧВК, рассказал ее основатель Евгений Пригожин. По его словам, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально».

Позднее Николай Песков подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации. По его словам, во время службы он совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу».

