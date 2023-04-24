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23:19, 24 апреля 2023Спорт

«Тоттенхэм» расстался с главным тренером

«Тоттенхэм» объявил об отставке исполняющего обязанности тренера Кристиана Стеллини

Фото: Reuters

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил об отставке исполняющего обязанности главного тренера команды Кристиана Стеллини. Об этом сообщается на сайте клуба.

Президент лондонцев Даниэль Леви назвал неприемлемой игру против «Ньюкасла» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Он подчеркнул, что специалист покинет свою должность вместе с тренерским штабом. Он поблагодарил Стеллини за профессионализм.

Стеллини был назначен исполняющим обязанности главного тренера 27 марта 2023 года. Он сменил на этом посту итальянца Антонио Конте.

После 32 матчей «Ньюкасл» располагается на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрал 59 очков. «Тоттенхэм» находится на пятом месте с 53 очками. Лидирует лондонский «Арсенал», имея в активе 75 очков.

Анастасия Борисова
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