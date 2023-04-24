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07:34, 24 апреля 2023Мир

Названа доля поддерживающих кандидатуру Трампа республиканцев

NBC: около 70% республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, несмотря на обвинения
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Почти 70 процентов американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, поддерживают выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, несмотря на обвинения в его адрес. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Опрос был проведен 14-18 апреля, в нем приняли участие тысяча американских избирателей.

По данным опроса, 68 процентов республиканцев считают бывшего американского лидера единственным достойным претендентом на выдвижение кандидатом от партии. Отмечается, что, по мнению избирателей, обвинения в адрес Трампа носят политизированный характер и преследуют цель не допустить его избрания на пост главы Белого дома.

Против выдвижения Трампа на пост президента на фоне предъявленных ему обвинений высказались 26 процентов избирателей, поддерживающих республиканцев.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Совокупно политику может грозить 136 лет тюрьмы. Его адвокат Джим Трасти назвал предъявленные обвинения ошибкой правосудия

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Марина Совина
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